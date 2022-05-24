"الزراعة" تفتتح منفذا لبيع البطاطس للمواطنين بأسعار مخفضة بمشروع مكافحة العفن البنى

كتبت أسماء نصار

- 646 ألف فدان إجمالي المساحات الخالية من العفن البنى في البطاطس حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح منفذ بيع لبطاطس المائدة بمقر مشروع حصر ومكافحة العفن البني فى البطاطس، بأسعار مخفضه للمواطنين لمكافحة الغلاء.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحدمن السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واستعرضت مدير المشروع، تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من العفن البنى في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، من بينها مساحة، والمساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية، لافتة إلى أنه تم خلال هذا الموسم إجراء صيانة لمساحة إجمالية 2355 فدانا، لمناطق خالية من العفن البني، وان إجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدان حتي نهاية أبريل الماضي، وجاري استكمال التحقيق من باقي المساحة.

وأشارت بلابل إلى أن إجمالي العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع، 6204 عينات من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دولالعالم بكمية بلغت حوالي 166 الف طن، خلال شهر ابريل الماضي، بينما الاجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالي 28 الف عينةمن بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 الف طن.

وأوضحت مدير المشروع أنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوما.

تم فحص 217 عينة ممثلة لمساحة قدرها (2007) أفدنة، خلال أبريل بينما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه 7501 عينة ممثلة لمساحة قدرها 69 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوم، تم فحصعدد (2144) عينة ممثلة لمساحة قدرها(19 الف ) فدان، خلال ابريل، بينما بلغ اجمالى ماتم فحصه عدد (2560) عينة ممثلة لمساحة قدرها(23 الف ) فدان حتى نهاية ابريل الماضي.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022 وإرساله الى كلا من مسئول الملف المصري بالمفوضية الأوروبية وكذلك الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل،كما يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

وأشارت بلابل إلى أنه أيضا فيما يتعلق بتحميل الصور من الأقمارالصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل عدد (92) صوره منالاقمارالصناعية بمساحة (172) ألف كم مربع، بينما الاجمالى العام للصور المحملة هو (648) صورأقمارصناعية بإجمالى مساحة ( 4 مليون 472 الف) كم مربع لموسم 2021/2022 حتى 30/4/2022.

وأضافت أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الاكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات:تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد.