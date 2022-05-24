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"الريف المصرى": الانتهاء من البنية التحتية بمشروع 1.5 مليون فدان

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:55 م
"الريف المصرى": الانتهاء من البنية التحتية بمشروع 1.5 مليون فدان مشروع المليون فدان صورة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إنه تم الانتهاء من البنية التحتية بالمليون ونصف المليون فدان ومنها طرق ومياه وكهرباء. 
 
وأضاف  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك دعما من الرئيس السيسى لتذليل العقبات لأى مستثمر مباشرة، وبالفعل تم تسويق أكثر من نصف مليون فدان للاستثمار فيها، وكذلك دعم المنتفعين من الأراضى، ووضع خريطة لتحلية المياه من درجات الملوحة.
 
وتابع أن هناك مشاريع للاستزراع سمكى، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى، بالإضافة إلى أنه تم عرض الموقف التخطيط العام لتنمية الريف المصرى بمساحة 320 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، حوالى 950 ألف فدان، وكذلك أعمال البنية التحتية بمنطقة الطور والأرض حوالى 24 ألف فدان، وتم التخطيط لها بتخطيط سليم للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنى والسمكى.
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،  والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصري".
 

الريف المصرى

البنية التحتية

مليون فدان

عمرو عبد الوهاب

مشروع مستقبل مصر

اليوم السابع بلس


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