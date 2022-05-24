الرى تستبعد سقوط أمطار حتى يوم الخميس

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى الخميس إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

في سياق متصل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.