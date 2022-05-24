الرئيس العراقى يدعو إلى تشكيل تحالف دولى لمكافحة الفساد

كتب: أحمد جمعة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد.

وجاءت دعوة برهم صالح خلال لقائه في "قصر السلام" ببغداد وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية.

وأكد الرئيس العراقى، وفقا للبيان، "أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد".

وأضاف أن "هناك حاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب، ولن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد"، مشيرا إلى أن "الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر".

وأوضح أن قوات الأمن العراقية "تواصل بحزم" عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة، لافتا إلى أنه "لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب".

كما أكد الرئيس العراقي ضرورة إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام لأن استمرار الصراعات "يمثل متنفسا للمجاميع الإرهابية".

من جهتها أكدت لويزو - بحسب البيان - التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن واستقرار العراق وتمكين قواته الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأشادت بالدور "المهم" الذي لعبه العراق في مكافحة داعش إلى جانب جهوده في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.