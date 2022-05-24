الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى" الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:22 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى" الخاصة باستصلاح الأراضي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى تنميه الريف عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة.. وتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر : مصدر واعد للطاقة فى المستقبل الإثنين، 23 مايو 2022 04:54 م الرئيس السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية لـ"اقتصادية قناة السويس" الإثنين، 23 مايو 2022 04:45 م الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر الإثنين، 23 مايو 2022 04:30 م الرئيس يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر الإثنين، 23 مايو 2022 04:28 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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