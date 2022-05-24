الرئيس التشيكى يرفض طلب 11 مواطنا ببلاده الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم مكتب الرئاسة التشيكية جيرى أوفتشيك، أن الرئيس التشيكى ميلوش زيمان رفض طلب 11 مواطنا تشيكيا الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التشيكية جيري أوفتشيك، إنه بناء على توصية سلبية من وزارة الدفاع، رفض رئيس الجمهورية ميلوس زيمان، الثلاثاء طلب 11 مواطنا من جمهورية التشيك الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفى وقت سابق، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، أن بلاده لا تسابق الزمن فى عملياتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، مشيرا إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسى "ناتو" يسعيان إلى أن تبقى الأزمة فى أوكرانيا لا نهاية لها.

وقال باتروشيف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "موسكو تعد توسع البنية التحتية لحلف الناتو في فنلندا والسويد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، وأنها ستضطر للرد عليها"، معربا عن قناعته بحصول فنلندا والسويد على العضوية في الناتو رغم اعتراضات بعض الدول.