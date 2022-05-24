"الرئاسي الليبي" يؤكد حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حرص المجلس على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء مغ أعيان وحكماء مدينة الزنتان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المدينة، حيث تم مناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وأشاد المنفي بدور الحكماء والأعيان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المدينة في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

من جانبهم، أكد حكماء وأعيان الزنتان، أهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى ضرورة تغليب صوت العقل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى أمن البلاد ووحدتها.