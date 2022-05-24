الدفاع الروسية: سنفتح ممرا إنسانيا باتجاه البحر الأسود لخروج السفن الأجنبية من ميناء ماريوبول

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستفتح ممرا إنسانيا باتجاه البحر الأسود من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري لخروج السفن الأجنبية بأمان من ميناء ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الثلاثاء، إنه من أجل الخروج الآمن للسفن الأجنبية من ميناء ماريوبول، من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو، يتم تنظيم ممر إنساني بطول 115 ميلا وعرض ميلين في اتجاه البحر الأسود، ونتيجة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية، تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، ويجري اتخاذ تدابير لإعادة البنية التحتية للميناء.

ولفت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إلى أنه في ستة موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، لا تزال 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسبب فيه المسؤولون في كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر، موضحا أن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا ممرا بحريا إنسانيا باتجاه الجنوب الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا، فيما تواصل سلطات كييف التهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة.

وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إلى أن أكثر من 8.5 مليون شخص يعانون من الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك قريب من الخطورة، موضحا أن الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف يتدهور بسرعة ويقترب من الخطورة.

ولفت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إلى أنه وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة فإن 8.7 مليون شخص يعانون من الجوع في أوكرانيا، كما يعاني 22.8٪ من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية.

مؤكدا أن كييف تواصل العمل لإرضاء الغرب بالرغم من نقص الغذاء والتهديد بحدوث أزمة غذائية، والدول الغربية التي تنافق بإعلان الدعم الإنساني، تسعى لتصدير الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال ما يسمى بممرات التضامن التي ينخرط فيها الاتحاد الأوروبي، ولا تهتم مطلقا بما سيحدث في البلاد وتم تفريغ مخازن الحبوب الأوكرانية، موضحا أن دول الغرب لا توقف الهستيريا والاتهامات الكاذبة ضد روسيا حيال خلق أزمة غذاء في العالم.