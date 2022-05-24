اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 187 قطعة سلاح و213 قضية مخدرات

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:05 م
الداخلية تضبط 187 قطعة سلاح و213 قضية مخدرات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (187) قطعة سلاح نارى ، (213) قضية مخدرات وتنفيذ (87653) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة  ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (20) متهم ل13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7263) حكم قضائى متنوع.
 

الداخلية

سلاح

أسلحة نارية

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة