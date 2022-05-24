اليوم السابع
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الداخلية تضبط 108 قطع أثرية ولوحات نادرة بحوزة لصوص الكنوز التاريخية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:00 م
الداخلية تضبط 108 قطع أثرية ولوحات نادرة بحوزة لصوص الكنوز التاريخية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد كبير من القطع التى يشتبه فى أثريتها بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار فيها.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3أشخاص) وبحوزتهم (2 هاتف محمول-  5 تماثيل صغيرة الحجم - لوحة كبيرة الحجم من الحجر عليها نقوش - 108 قطعة حجرية مختلفة الأحجام والأشكال - حقيبة بداخلها 4 خنجر مختلفة الأحجام والأشكال- مسدس"جميعها يشتبه فى أثريتها").
 
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتحصل على المضبوطات إثر قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات بمنطقة عين شمس وقاموا بإخفائها تمهيداً لبيعها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

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