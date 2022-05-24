اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاستثمار الأوروبى يفتتح أول مكتب دائم له بالأراضى الفلسطينية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:30 ص
الاستثمار الأوروبى يفتتح أول مكتب دائم له بالأراضى الفلسطينية بنك الاستثمار الاوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي افتتاحه أول مكتب دائم له في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.
 
وقال البنك ،في بيان عبر موقعه، "إنه سيدعم البنية التحتية للكهرباء والمياه في الأراضي الفلسطينية، وسيقدم 215 مليون يورو لاستثمارات الأعمال الخاصة ".

وكان بنك الاستثمار الأوروبى قد اعلن فى 12 مايو الجارى، عن تقديم 60 مليون يورو لبرنامج دعم المرونة والتعافى الاقتصادى وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتوظيف، فى إطار مبادرة الإقراض الأوسع لبنك الاستثمار الأوروبى لمجتمع الأعمال فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

 


الاستثمار الاوروبى

فلسطين

الضفة الغربية

اخبار فلسطين


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة