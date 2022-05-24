الإعدام لـ4 متهمين قتلوا ربة منزل وطفلا بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة المتهمين بقتل ربة منزل بعد سرقتها وطفل، ودفنهما فى حوش بقرية الزوايدة جنوب قنا، بالإعدام شنقا بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 عندما تغيبت ربة منزل وطفل جارها وبعد تكثيف الإجراءات عثر على جثة "سناء.ج"، ربة منزل وطفل جارها يدعى عمر.ج، 10 سنوات، داخل حوش وفى حالة تحلل نتيجة الدفن وصب خرسانة عليهما، وتبين أن المتهمين فى الواقعة استدرجوا السيدة بحجة المساعدة فى الحوش، وسرقوا المصوغات الذهبية وخنقوها، وأثناء الهروب تفاجأوا بتواجد الطفل فتخلصوا منه.

وكشفت التحريات أن المتهمين فى الواقعة أحمد.ع، والطواب.ع، وأحمد.ح، وحمادة.ح، وتم ضبط المتهم الأول والثانى وأدلى المتهم الأول أنه خطط لمدة 3 أيام قبل الجريمة وكان يعتزم السفر إلى الخارج وانتظر المجنى عليها أمام الحوش وطلب مساعدتها فى رفع برميل وقام بخنقها، وفى ذلك التوقيت دخل الطفل ليسأل عنها وكتم صوته وخنقه.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.