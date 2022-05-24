اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإعدام لـ4 متهمين قتلوا ربة منزل وطفلا بقنا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:31 م
الإعدام لـ4 متهمين قتلوا ربة منزل وطفلا بقنا إعدام - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة المتهمين بقتل ربة منزل بعد سرقتها وطفل، ودفنهما فى حوش بقرية الزوايدة جنوب قنا، بالإعدام شنقا بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 عندما تغيبت ربة منزل وطفل جارها وبعد تكثيف الإجراءات عثر على جثة "سناء.ج"، ربة منزل وطفل جارها يدعى عمر.ج، 10 سنوات، داخل حوش وفى حالة تحلل نتيجة الدفن وصب خرسانة عليهما، وتبين أن المتهمين فى الواقعة استدرجوا السيدة بحجة المساعدة فى الحوش، وسرقوا المصوغات الذهبية وخنقوها، وأثناء الهروب تفاجأوا بتواجد الطفل فتخلصوا منه.

وكشفت التحريات أن المتهمين فى الواقعة أحمد.ع، والطواب.ع، وأحمد.ح، وحمادة.ح، وتم ضبط المتهم الأول والثانى وأدلى المتهم الأول أنه خطط لمدة 3 أيام قبل الجريمة وكان يعتزم السفر إلى الخارج وانتظر المجنى عليها أمام الحوش وطلب مساعدتها فى رفع برميل وقام بخنقها، وفى ذلك التوقيت دخل الطفل ليسأل عنها وكتم صوته وخنقه.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

 

 

 


جنايات قنا

معاقبة متهمين بقنا

إعدام 4 متهمين

اخبار محافظة قنا

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا

السبت، 21 مايو 2022 12:00 ص

مليونير المواشى فى طريقه للسجن.. محاكمة "مصطفى البنك" مستريح أسوان أمام جنايات قنا الاقتصادية.. جمع نحو ربع مليار جنيه بداعى توظيف الأموال.. بيع ممتلكاته بمزاد علنى.. والضحايا: سلمنا فلوسنا بأيدينا وخدعنا.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 08:00 م

غدا.. أولى جلسات محاكمة المستريح مصطفى البنك بمحكمة جنايات قنا

الجمعة، 20 مايو 2022 06:52 م

السبت.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا

الخميس، 19 مايو 2022 09:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة