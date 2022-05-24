الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 8533 مدنيا فى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

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سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سقوط 8533 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينهم 3942 قتيلاً و4591 جريحًا.

ذكر المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: إنه من القتلى كان هنالك 1489 رجلاً و976 امرأة و90 فتاة و99 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1219 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضاف أنه من بين المصابين 908 رجال و603 سيدات و107 فتيات و128 فتى و164 طفلاً و2681 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.