وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن طائرة مسيرة استهدفت؛ فجر اليوم محيط قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي، وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية وعلى أثرها تم تفعيل صافرات الإنذار.