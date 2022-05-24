ارتفاع معدلات توريد الأقماح المحلية موسم 2022 بشون بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2022 بشونة محافظة بورسعيد، وذلك وسط حالة من التعاون والتنسيق الكبير بين المزارعين والجهات التنفيذية

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إن اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات .

وأوضح "ثابت"، أنه بلغ إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين كمية تقدر ب 5622.878 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة - ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، محمد عوض وكيل مديرية التموين، خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، ابراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية، ممدوح رمضان رئيس صيانة الحبوب، محمد أشرف - حاتم ماهر كبار مفتشى صيانة الحبوب، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

توريد الأقماح



توريد القمح