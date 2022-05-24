إيصال "الوعدة" عقد تعامل المستريح مع ضحاياه فى أسوان.. صورة

ينشر "اليوم السابع" أول صورة لإيصال "الوعدة" الذى كان يتعامل به مستريح أسوان مع عملائه من أصحاب رؤوس الماشية، كوسيلة عقد اتفاق لتأخير سداد لأجل محدد.

يعد هذا الإيصال الذى يحصل عليه صاحب المواشى، عقد اتفاق بين المستريح والمواطن صاحب الماشية الذى يبيع سلعته إلى المستريح ويتحصل على مقدم ألف جنيه فقط، ويتأجل باقى سداد المبلغ لفترة تصل إلى 21 يوماً، ثم يقوم المواطن بالتوجه إلى مكان التسليم فى الموعد المحدد ليحصل على باقى أمواله مع الأرباح.

ويتضمن الإيصال الذى يتعامل به المستريح، مجرد بيانات متعلقة بـ: "اسم صاحب الماشية والمبلغ المتفق عليه وتاريخ استلام الماشية وتاريخ تسليم باقى المبلغ".

كما يوضح هذا الإيصال وجود عدد من الخزائن التى يحصل فيها مساعدو المستريح الأموال بعد تحصيلها من المواطنين، ولكن لا يحتوى الإيصال على أية أختام أو اسم شركة أو غير ذلك.



إيصال-الوعدة