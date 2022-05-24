إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم لولاية ثانية كمدير لمنظمة الصحة العالمية

أ ش أ

أعادت جمعية الصحة العالمية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، في جنيف بسويسرا ضمن أعمال دورتها الـ75، انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس لولاية ثانية كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان قد تم انتخابه لأول مرة في عام 2017.

وقالت المنظمة - في بيان- إن تصويت الدول الأعضاء كان تتويجا لعملية الانتخابات التي بدأت في أبريل 2021، عندما تمت دعوة الدول الأعضاء لتقديم مقترحات لمرشحين لمنصب المدير العام، حيث رشح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في يناير 2022، الدكتورأدهانوم للترشح لولاية ثانية وكان المرشح الوحيد.

وتبدأ لاية الدكتور تيدروس أدهانوم الجديدة ستبدأ رسميا في 16أغسطس 2022، وبحسب قواعد المنظمة فإنه يمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة.