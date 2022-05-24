اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم لولاية ثانية كمدير لمنظمة الصحة العالمية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:00 م
إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم لولاية ثانية كمدير لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت جمعية الصحة العالمية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، في جنيف بسويسرا ضمن أعمال دورتها الـ75، انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس لولاية ثانية كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان قد تم انتخابه لأول مرة في عام 2017.

وقالت المنظمة - في بيان- إن تصويت الدول الأعضاء كان تتويجا لعملية الانتخابات التي بدأت في أبريل 2021، عندما تمت دعوة الدول الأعضاء لتقديم مقترحات لمرشحين لمنصب المدير العام، حيث رشح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في يناير 2022، الدكتورأدهانوم للترشح لولاية ثانية وكان المرشح الوحيد.

وتبدأ لاية الدكتور تيدروس أدهانوم الجديدة ستبدأ رسميا في 16أغسطس 2022، وبحسب قواعد المنظمة فإنه يمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة.


تيدروس أدهانوم

منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة