اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:58 م
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إصابة شخص فى تصادم سيارتى نقل ثقيل بطريق المحاجر بـ 15 مايو.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:14 م
إصابة شخص فى تصادم سيارتى نقل ثقيل بطريق المحاجر بـ 15 مايو.. صور حادث تصادم بطريق المحاجر فى 15 مايو
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين نقل أعلى طريق المحاجر بمنطقة 15 مايو، وتم نقل المصاب إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

 

تهشم تريلا
تهشم تريلا

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث مرورى
حادث مرورى

 

سيارة نقل
سيارة نقل

 

 

 


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