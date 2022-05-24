إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بشجرة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصين بإصابات خطيرة في حادث تصادم موتوسيكل بشجرة على طريق قرية شنرة البحرية مركز السنطة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق قرية شنرة البحرية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم موتوسيكل يستقله شخصين بشجرة، ونقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.