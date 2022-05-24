اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بشجرة بالغربية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:34 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بشجرة بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين بإصابات خطيرة في حادث تصادم موتوسيكل بشجرة على طريق قرية شنرة البحرية مركز السنطة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق قرية شنرة البحرية.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم موتوسيكل يستقله شخصين بشجرة، ونقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

مدير امن الغربية

السنطة

حادث مروري

قرية شنرة البحرية بالسنطة

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة