إخلاء سبيل صاحب تمساح المنوفية وتسليم التمساح لقسم المحميات بوزارة البيئة

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة شبين الكوم في محافظة المنوفية إخلاء سبيل الطالب صاحب التمساح، والذى تم العثور عليه داخل أحدي ترع قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب التحقيق معه حيث تبين أنه طالب بمعهد تمريض يبلغ من العمر20 عاما، واعتاد تربية الحيوانات الغريبة التي يصطحبها من أسواق الحيوانات في القاهرة، وهو المكان الذي حصل منه علي التمساح.

وتابع في التحقيقات، أنه كان يحتفظ بالتمساح في منزله كان يربيه، ويوم الواقعة خرج به للتريض، حيث يسكن بجوار ترعة القرية، فسقط منه التمساح في مياه الترعة، فقام بإبلاغ قوات النجدة، خوفا علي الأهالي أن يصيبهم الأذى.

وترجع الواقعة عندما تلقت إدارة النجدة بلاغ من أهالي قرية كفر المصيلحة، بسقوط تمساح صغير داخل ترعة القرية، وبالانتقال والاستعانة بصيادين، واتخاذ عدد من الإجراءات منها غلق الترعة علي مساحة 50 متر تم العثور علي التمساح.

وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أنه تم تسليم التمساح الذي عثر عليه إلى قسم المحميات بوزارة البيئة، موضحا أن التمساح يبلغ طوله 60 سم، والأنف مدببة، ومن الأنواع التي تعيش في المياه العذبة.