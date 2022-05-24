أول مؤتمر عربى للملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية بالجامعة اليابانية

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العربي الأول " الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة -الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية "، والذى نظمته الجامعة المصرية البابانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وبمشاركة خبراء من 11 دولة عربية وأجنبية من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والاردن والسودان ولبنان وسلطنة عمان والعراق ومصر واليابان وفرنسا وجمهورية شيلى بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور ناصر القحظانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية والدكتور عمرو عدلى مستشار التخطيط الاستراتيجى للجامعة والدكتور جوتوساتوشى نائب رئيس الجامعة للبحث العلمى والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم والدكتورة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية والدكتور ياسر جاد الله عميد معهد المعهد القومى للملكية الفكرية والدكتور عادل السن مديرمركزالآداب الحرة والثقافة بالجامعة وعمداء كليات الجامعة.

أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، على أهمية المؤتمر حيث يناقش أهمية حماية الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار خاصة في ضوء التحول الرقمي وبيان دور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الى التركيز على التجربة اليابانية وبعض التجارب العربية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وعرض تطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها.

وأضاف أن، الجامعة تهتم بتطوير المحتوى التعليمي والتدريبي بصفة مستمرة بما يواكب التطورات العلمية عالمياً، بالإضافة إلى انتهاج منظومة التقويم المستمر للدارسين خلال العلمية التعليمية طوال العام الدراسي، بما يسهم في خلق كوادر بشرية مبدعة ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقر الرئيسي للجامعة فى عام 2020 كان بمثابة الانطلاقة الحقيقة للجامعة ومنحها دفعة قوية لاستكمال مسيرتها التعليمية والبحثية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية خلال كلمته بالمؤتمر على أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الحماية للأفكار المبتكرة يساعد على تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، والتوجه نحو الرقمنة في كافة المجالات والميادين.

وأوضح أن حماية الملكية الفكرية تساهم بشكل كبير في تشجيع الابتكار والإبداع وخلق الحافز لدى المخترع أو المبتكر لوضع اختراعه أو ابتكاره موضع التنفيذ الفعلي وهو ما يحقق مصلحة المجتمع، لافتًا أن التجربة اليابانية تعد من التجارب الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي.

أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ان المؤتمر العربى الاول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية" يعد باكورة التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير الماضي، كما يجسد المؤتمر الرؤية والأهداف المشتركة والتعاون المثمر بين المنظمة والجامعة.

وأشاد بالدور الرائد للجامعة المصرية اليابانية في تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، وتشجيع البحث العلمي، وحرصها الكامل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة،موضحا انه تأكد له خلال زيارته السابقة للجامعة أن الشراكة بين مصر واليابان في إدارة منظومة هذه الجامعة تعد نموذجاً فريدًا في منهجية التعليم الجامعي الذي يهتم ببناء الفكر الإنساني بما يواكب المتغيرات والتطورات العلمية التي يشهدها العالم حالياً.

اوضح الدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة، ان محاور المؤتمر تضمنت الملكية الفكرية وفلسفة الحماية في الاتفاقيات الدولية ودورها في دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي والتطورات التشريعية في مجال الملكية الفكرية، وحقوق الملكية الفكرية والتحول الرقمي ودور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة و العائد الاقتصادي للملكية الفكرية والتنمية المستدامة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وأثرها على حماية المستهلك، والملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية وبعض التجارب العربية. وقضايا عملية في الملكية الفكرية والتحكيم كآلية لتسوية منازعاتها.

شارك بالمؤتمر عدد من الخبراء في مجال الملكية الفكرية و أساتذة من الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والطب بالجامعات العربية ومديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، والباحثون من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، وشركات الملكية الفكرية.