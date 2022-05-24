اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:34 م
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أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبى للدعاة عن القضايا السكانية ..صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:41 م
أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبى للدعاة عن القضايا السكانية ..صور جانب من البرنامج التدريبى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر من فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالدعاة عن القضايا السكانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به الوزارة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إعداد التدريب للدعاة عن القضايا السكانية بمشاركة المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، والذى عقد على مدار اليومين الماضيين، حيث كان يهدف هذا البرنامج إلى إثراء الجانب الدينى والفكرى للداعية.

أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبي للدعاة (2) (1)
أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبي للدعاة

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