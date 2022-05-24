أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبى للدعاة عن القضايا السكانية ..صور

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر من فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالدعاة عن القضايا السكانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به الوزارة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إعداد التدريب للدعاة عن القضايا السكانية بمشاركة المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، والذى عقد على مدار اليومين الماضيين، حيث كان يهدف هذا البرنامج إلى إثراء الجانب الدينى والفكرى للداعية.
أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبي للدعاة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة