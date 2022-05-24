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"أم إبراهيم المستريحة" جمعت 4.5 مليون جنيه وأخفت نفسها بالمريوطية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:28 ص
"أم إبراهيم المستريحة" جمعت 4.5 مليون جنيه وأخفت نفسها بالمريوطية اموال.. ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بقيام إحدى السيدات "ربة منزل" وشهرتها أم إبراهيم - ومقيمة بدائرة القسم، سابق اتهامها فى عدد 5 قضايا "تبديد – نصب"، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب واستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح.
 
واستكملت التحريات، أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتى بلغت (4 مليون و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها.
 
وتم تحديد مكان اختباء المذكورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم حبسها.
 

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