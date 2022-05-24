أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل صاحب ورشة سيارات فى الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط متهم أطلق عيارا ناريا من سلاح نارى "فرد خرطوش"، علي صاحب ورشة مفروشات سيارات بالخانكة في القليوبية ما أدى إلي مصرعه علي الفور، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وجارى تحديد المتهم لضبطه، والعرض النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغ من النجدة بقيام شخص بإطلاق النيران على صاحب ورشة لفرش السيارات، وفر هاربا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " ل. ر.ا" 35 سنة، صاحب ورشة لفرش السيارات، حيث تبين أثناء تواجده بالورشة، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

جارى ضبط المتهم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.