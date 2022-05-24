أسعار النفط تسجل 112.11دولار لبرنت و109.04دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 112.11دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.04دولار للبرميل.

وأكد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، أن بلاده ستفكر بالأمر إذا قدم الغرب تسوية لإعادة العلاقات معنا، موضحا أنه إذا أراد الغرب عودة الاستقرار للعلاقات فإن روسيا ستفكر في الأمر، وستعتمد روسيا فقط على نفسها وعلى تلك البلدان التي أثبتت مصداقيتها.

وتابع وزير الخارجية الروسى، سنعمل على تقوية علاقاتنا الاقتصادية مع الصين إذا واصل الغرب "ديكتاتوريته"، وعلينا وقف استيراد البضائع من الغرب لضمان أمن اقتصادنا، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن هزيمة روسيا في أوكرانيا، لهم معرفة سيئة لتاريخ روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسى: مرة أخرى نعيش مثل هذه الفترة في تاريخنا، ويتحدثون حول أن روسيا يجب أن تهزم وأنهم يجب أن ينتصروا على روسيا ويجعلوها تخسر في ميدان المعركة، وأنا متأكد أنكم تعرفون التاريخ أحسن مما يعرفونه السياسيون الغربيون الذين يرددون مثل هذا الكلام، ربما درسوا سيئا في المدرسة، وهم يخرجون باستنتاجات خاطئة انطلاقا من فهمهم للماضي عن روسيا، لافتا إلى أن هناك محاولات من قبل الحكومات الغربية أو بعضها على الأقل، لتحفيز الميول المعادية للروس على المستوى الحياتي والتلاعب بالمشاعر السلبية والمخجلة، وهذا أمر مثير للقلق.

وأوضح وزير الخارجية الروسى أن دول الغرب ستضطر للاعتراف بالواقع الذي يتهيأ على الأرض، وسيضطر الغرب للاعتراف بأنه لا يمكن تضييق المصالح الحيوية الروسية والروس أينما كانوا، بلا عقاب، مؤكدا أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى البلدان التي أثبتت موثوقيتها ولا ترقص على أنغام شخص آخر.

وتابع وزير الخارجية الروسى: سوف نعتمد فقط على أنفسنا وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها والتي لا ترقص على أنغام شخص آخر، وإذا عادت الدول الغربية إلى رشدها وعرضت شكلا من أشكال التعاون، فسنقرر، لافتا إلى أنه إذا كان الغرب يريد تقديم شيء ما إلى روسيا فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فإن موسكو ستفكر بجدية إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

وقال وزير الخارجية الروسى: نحن الآن لا نخلق فقط نوعا من عملية إحلال الواردات، فيجب علينا أن نتوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب من أجل ضمان تطوير الصناعات المهمة للأمن والاقتصاد والمجال الاجتماعي لوطننا الأم، والتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكتسب زخما قريبا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب موقف الديكتاتور.

وتابع وزير الخارجية الروسى: الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع.