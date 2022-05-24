أسعار الذهب اليوم ترتفع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1060جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات الصباحية 10 جنيهات بعد هبوط في ختام تداولات أمس بحوالي 35 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1060جنيها للجرام في حين تشير التوقعات إلي تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 908 جنيهات.



عيار 21 يسجل 1060 جنيها.



عيار 24 يسجل 1211 جنيهات.



الجنيه الذهب 8480 جنيها.

عالميا شهدت البورصات تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وسط تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأميركي الذي أدى إلى إحياء الطلب على الملاذ الآمن وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تراجع عائد السندات الأمريكية أيضا.

ونظرًا لأن السبائك لا تدر أي فائدة، فقد تصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وذلك في البورصات العالمية ومع ذلك، يُنظر إلي الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام عما كان متوقعًا قبل شهر واحد فقط، مما يبقي على قيد الحياة مخاطر الركود.وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولارًا للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع، وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 952.75 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولارًا.