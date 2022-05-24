أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.113 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، الدلتا للتأمين، العبوات الطبية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 320.6 مليون ورقة مالية بقيمة 608.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.27%، والعرب على 12.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، 66.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 406 ألف جنيه، 29.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 12758 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.85%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.70%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.362 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.43%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.90%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.294 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.09%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.96%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 27.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.362 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%.