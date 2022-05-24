أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ماذا يعنى محضر عدم التعرض وأهميته؟

كتب أحمد الجعفرى

طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

فما هو محضر عدم التعرض وما هى أهميته؟

محضر عدم التعرض هو محضر يتم تدوينه في قسم الشرطة مثل بقية المحاضر، كما أنه يعتمد على المجني عليه (الذي يقوم بعمل المحضر) وهو يسرد ما حدث له من قبل الجاني أو المُدعي عليه، ويجب ذكر أدق التفاصيل الخاصة بالحادث في هذا المحضر.

من خلال الواقعة التي تم سردها يقوم الضابط المسؤول بعمل صيغة محضر عدم تعرض للمجني عليه.

فائدة محضر عدم التعرض كبيرة وتحافظ على حياتك في بعض الأحيان، حيث أن العقوبة الواقعة على الجاني في حال التعرض مجددًا تكون مغلظة.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

وتم الاستماع لأقوال حبيب، الذي نفى التعرض لها، وأكد أنه كان متواجد بفيلة شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وقرت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.