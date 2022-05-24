أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.113 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، الدلتا للتأمين، العبوات الطبية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 320.6 مليون ورقة مالية بقيمة 608.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.27%، والعرب على 12.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، 66.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 406 ألف جنيه، 29.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 12758 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.3 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، 4.73 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 35.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، 50 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3.6 مليون سهم على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

أسهم الخزينة

أعلنت شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 35 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.54%، والثانية 98.7 ألف سهم ليصل الإجمالي 3.3 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 5.37 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 55%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 65 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 51.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت حوالي 3.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 12%، مرجعة ذلك للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 554 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%.

كما حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 مارس عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 61.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 251 مليون جنيه مقارنة مع 152 مليون جنيه بنسبة نمو 65.4%.

ارابيا انفستمنتس

قالت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، إن الدعوة المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو اوتو موبيل، حدد لها جلسة يوم 5 يونيو للإعلان بالإحالة.