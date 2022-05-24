أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لغير القادرين فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت خلال الشهر الجارى بتسليم عدد (37) جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار شعبان أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

وأشار شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .