90% نسبة تنفيذ مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزى بتكلفة 180 مليون جنيه.. صور

فريق المحافظات

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن نسب التنفيذ بمشروع إنشاء وتطوير " مستشفى جهينة المركزي " بلغت 90%، بتكلفة 180 مليون جنيه، على مساحة 7500 متر مربع، موجها مسئولي الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الأعمال المتبقة، وسرعة الانتهاء من المشروع، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين .



ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن مستشفى جهينة المركزي تضم " 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي" .



وأشارت وكيل الوزارة إلى أن المستشفى يتكون من " بدروم، ودور أرضي+ 4 أدوار علوية "، حيث يحتوي البدروم على " المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين "، ويحتوي الدور الأرضي على " قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرفة إدارية، وغرفة خدمية "، بينما يشمل الدور الأول " العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية" .



ويضم الدور الثاني " قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية"، بينما يحتوي الدور الثالث على " قسم العلاج الطبيعي، المناظير" غرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية "، ويشمل الدور الرابع " غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية " .



وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس .







تجهيزات المستشفى (1)



تجهيزات المستشفى (2)



تجهيزات المستشفى (3)



تجهيزات المستشفى (4)



تجهيزات المستشفى (5)



تجهيزات المستشفى (6)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (1)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (2)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (3)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (4)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (5)



تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (6)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (1)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (2)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (3)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (4)



جانب من تجهيزات مستشفى جهينة المركزي (5)



مستشفى جهينة المركزي (1)



مستشفى جهينة المركزي (2)



مستشفى جهينة المركزي (3)



مستشفى جهينة المركزي (4)



مستشفى جهينة المركزي (5)



مستشفى جهينة المركزي (11)



