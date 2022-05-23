4 مستريحين جدد في يوم واحد بـ"سوهاج- أسوان- الإسكندرية".. اعرف التفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة المستريحين المتهمين بالنصب على المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق جمع أموال بحيل مختلفة، وبيع الوهم للناس، استغلالا لطمع البعض للحصول على الأموال دون بذل مجهود، ليُطلق على من ينصب عليهم لقب المستريح، فنجحت اليوم وزارة الداخلية في القبض على 4 مواطنين بمحافظات سوهاج – الإسكندرية- أسوان، لاتهامهم بالنصب.

مستريح الأغذية بأسوان:-

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسوان، لقيامه بالاشتراك مع آخر، بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية وادعائه بالعمل فى تلك الشركة ، وأنه يستطيع توريد كميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة من تلك الشركة وفى سبيله لذلك أوقع عدد كبير من ضحاياه وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإمعاناً فى إقناعهم قام باستخراج كارنيهات مزورة لهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ، وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم بمبالغ كبيرة قام باقتسامها والمتهم الاخر.

مستريح العقارات بسوهاج:-

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم ،وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

مستريح المقاولات بالإسكندرية:-

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفس ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

مستريح الفاكهة بسوهاج:-

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (سائق، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من أصل المبالغ المودعة لديه بالمخالفة للقانون وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ،عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.