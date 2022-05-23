3سنوات حبس لمحام زور إيصالات أمانة انتقاما من زوجة أخيه وأسرتها بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالحبس لمدة 3 سنوات لمحامى، زور إيصالات أمانة ومحررات رسمية وجعلها تظهر بصورة سليمة على غير الحقيقة، انتقاما من زوجة شقيقه وأسرتها، نظرا لوجود خلافات بين شقيقه وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12050 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4618 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ي أ"، 32 سنة، محامى، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، اشترك بطريق المساعدة مع موظف – حسن النية- في ارتكاب واقعة تزوير في محررين رسميين، محضرى شرطة، حال تحريرهما المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين، بأن مثل أمامه المتهم بصفته وكيلا عن أحد الأشخاص، وأثبت زورا على خلاف الحقيقة ارتكاب زوجة شقيقه ووالدها واقعتى تبديد مبلغ مالى نقدى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب تزوير في محررين رسميين وهما إيصالي أمانة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأهما على غرار المحررات الصحيحة ودون بيانات المجنى عليها ووالدها وزيلهما بتوقيعات نسبها زورا أنها لكلا من المجنى عليها ووالدها، واستعملهما فيما زورا من أجله بأن احتج بها أمام محرر المحضرين محل الاتهام الأول مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أبلغ وبسوء قصد لأحد الحكام الإداريين- محرر المحضرين محل الاتهام الأول- بأمور كاذبة مستوجبة لعقوبة فاعلها وهى ارتكاب المجنى عليها ووالدها واقعتى تبديد مبلغين ماليين على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك انتقاما من المجنى عليها ووالدها نظرا لوجود خلافات زوجية بين الجنى عليها وزوجها "شقيق المتهم".