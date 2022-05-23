20 صورة تكشف تفاصيل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" فى البحيرة بـ44 مليار جنيه

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز" دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون"، بإجمالي 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابع، مؤكداً على حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات.

وفى 20 صورة نرصد لكم المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة البحيرة.