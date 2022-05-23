196 مليون دولار واردات مصر من مستحضرات التنظيف بنهاية 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من الصابون ومستحضرات التنظيف، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 196 مليون و812 ألف دولار، بنهاية عام 2021، ارتفاعا من 181 مليون و346 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و466 ألف دولار.

وتسعى الدولة لدعم الشركات الصناعية العاملة بالسوق المصرية، في ضوء توسيع خطط توطين الصناعات محليا وتوفير الواردات، عن طريق التوسعات الجديدة للمصانع القائمة، أو إضافة استثمارات جديدة، بالتوازي مع سياسات توطين الصناعات محليا لخفض الاعتماد على السلع المستوردة.

وسجلت واردات الصابون ومستحضرات التنظيف في شهر ديسمبر فقط نحو 14 مليون و172 ألف دولار، مقابل 14 مليون و539 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 367 ألف دولار.

وأنتهي مركز تحديث الصناعة من تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليًا، مما يسهم فى تقليل فاتورة الواردات، وذلك في إطار ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج.

وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، توفر 5046 وحدة صناعية.