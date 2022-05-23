اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

10 سنوات من الفشل.. واشنطن بوست ترصد إخفاق أمريكا فى الحد من عنف الأسلحة

الإثنين، 23 مايو 2022 10:43 ص
10 سنوات من الفشل.. واشنطن بوست ترصد إخفاق أمريكا فى الحد من عنف الأسلحة الكونجرس الامريكى وحوادث اطلاق النار
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فشل الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات فى الحد من عنف الأسلحة، بدءا من مذبحة ساندى هوك وحتى بافالو، وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لعب دورا أساسيا فى جهود غير ناجحة لسن تشريع هام يتعلق بالأسلحة النارية فى ظل آلاف من حوادث إطلاق النار، منذ أن كان نائبا للرئيس فى عهد الرئيس باراك أوباما.

وذكرت الصحيفة أنه منذ مذبحة مدرسة ساندى هوك الإعدادية فى ولاية كنتاكى، والتى أسفرت عن مقتل 27 شخص بينهم 20 طفلا، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 3500 حادث إطلاق نار، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة، وهى منظمة غير ربحية تتعقب عنف الأسلحة، وتعرف إطلاق النار بأنه حادث يقتل فيه أو يصاب أربعة أشخاص أو أكثر.

وقد مست حوادث إطلاق النار كل شرائح الحياة الأمريكية تقريبا، كنيسة للسود فى شارلستون عام 2015، ومركز غير ربحى ممول من الحكومة فى كاليفورنيا عام 2015 ونادى ليلى للمثليين فى أولاندو، ومهرجان موسيقى فى لاس فيجاس عام 2017، ومدرسة ثانوية فى باركلاند فى فلوريدا ومعبد يهودى فى بتسبرج وهجوم على متجر فى منطقة يقطنها اللاتينيون فى تكساس وغيرها.

وقبل أسبوع واحد فقط، وقع حادث عنصرى فى متجر فى أحد أحياء السود فى بافالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وأعاد حوادث إطلاق النار إلى الواجهة.

وذهبت الصحيفة إلى القول إنه طوال ما يقرب من عقد ما بين مذبحة ساندى هوك وإطلاق النار فى بافالو، فشلت جهود الكونجرس مرارا لتغيير سياسات الأسلحة بشكل كبير، على الرغم من أن المشرعين كانوا يعقدون مناقشات جادة حول الحد من الأسلحة فى أعقاب كل مأساة. ولعب بايدن دورا أساسيا فى العديد من تلك الجهود غير الناجحة فى الأول كنائب للرئيس، ثن كرئيس.

 

 


اطلاق النار فى أمريكا

حوادث اطلاق النار

ساندى هوك

عنف الأسلحة

بايدن


الموضوعات المتعلقة

فيس بوك يكافح إزالة مقاطع الفيديو بإطلاق النار الجماعى فى بوفالو .. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 01:00 ص

مسلح يطلق النار من سطح كنيسة بولاية ويسكونسن الأمريكية

الخميس، 19 مايو 2022 09:29 م

هيئة محلفين كبرى توجه اتهامات بالقتل لمنفذ إطلاق النار ضد السود فى نيويورك

الخميس، 19 مايو 2022 05:05 م

تبعات إطلاق النار فى نيويورك مستمرة.. جو وجيل بايدن يزوران منطقة بافلو لمؤازرة ذوى الضحايا.. نيويورك تايمز: المسلح سبق وهدد بالقتل والانتحار.. والهجوم يثير الجدل بشأن "نظرية الاستبدال" ودورها فى نشر التطرف

الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة