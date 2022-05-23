‏"العليا الأمريكية" تنحاز للحكومة حول "كتب المسئولين" وسط دعوات للكونجرس بالتدخل

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في قضية العديد من مسؤولي الأمن القومي السابقين الذين يجادلون بأن متطلبات الحكومة لمراجعة ما قبل النشر لكتبهم تنتهك حقوق التعديل الأول.
تؤيد هذه الخطوة قرار محكمة الاستئناف من العام الماضي والذي انحاز إلى جانب الحكومة في الحفاظ على حقها في مراجعة عمل المسؤولين السابقين الذين سجلوا صفقات الكتب بمجرد مغادرتهم مجتمع الاستخبارات.
حقق مسؤولو الأمن القومي السابقون نجاحًا أكبر في تحدي القيود المفروضة على نشر أعمالهم، فيعتبر وزير الدفاع السابق مارك إسبر ، أحد كبار المسؤولين لتحدي النظام ، شرع في نشر مذكراته ، وتوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع بعد رفع دعوى.
وبالمثل، واجه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مشكلة في الحصول على الموافقة على إصدار كتابه ، والذي تم تأجيله عدة مرات وسط مساومة مع إدارة ترامب بشأن مراجعة مجلس الأمن القومي لمذكراته الشاملة.
وفقا لصحيفة ذا هيل، يطالب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الكونجرس الآن بالحد من سلطة الحكومة في المراجعة.
قالت فيرا إيدلمان ، محامية الموظفين في وقال مشروع تكنولوجيا خصوصية الكلام التابع لاتحاد الحريات المدنية في بيان: "أنظمة مراجعة ما قبل النشر الحكومية ، في شكلها الحالي ، معطلة. لقد أخضعوا الملايين من موظفي الحكومة السابقين للرقابة دون أي جداول زمنية ملزمة أو معايير واضحة للمراجعة ، وفتحوا الباب لإسكات الكلام لأنه ينتقد الحكومة - ليس لأنها تنطوي على أي مخاطر على الأمن القومي".
وأضافت: "الآن بعد أن رفضت المحكمة العليا اتخاذ إجراءات تصحيحية ، يجب على الكونجرس التدخل".
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