‏"العليا الأمريكية" تنحاز للحكومة حول "كتب المسئولين" وسط دعوات للكونجرس بالتدخل

كتبت: نهال أبو السعود

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في قضية العديد من مسؤولي الأمن القومي السابقين ‏الذين يجادلون بأن متطلبات الحكومة لمراجعة ما قبل النشر لكتبهم تنتهك حقوق التعديل الأول.‏

تؤيد هذه الخطوة قرار محكمة الاستئناف من العام الماضي والذي انحاز إلى جانب الحكومة في الحفاظ ‏على حقها في مراجعة عمل المسؤولين السابقين الذين سجلوا صفقات الكتب بمجرد مغادرتهم مجتمع ‏الاستخبارات.‏

حقق مسؤولو الأمن القومي السابقون نجاحًا أكبر في تحدي القيود المفروضة على نشر أعمالهم، فيعتبر ‏وزير الدفاع السابق مارك إسبر ، أحد كبار المسؤولين لتحدي النظام ، شرع في نشر مذكراته ، وتوصل إلى ‏اتفاق مع وزارة الدفاع بعد رفع دعوى.‏

وبالمثل، واجه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مشكلة في الحصول على الموافقة على إصدار ‏كتابه ، والذي تم تأجيله عدة مرات وسط مساومة مع إدارة ترامب بشأن مراجعة مجلس الأمن القومي ‏لمذكراته الشاملة.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، يطالب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الكونجرس الآن بالحد من سلطة ‏الحكومة في المراجعة.‏

قالت فيرا إيدلمان ، محامية الموظفين في وقال مشروع تكنولوجيا خصوصية الكلام التابع لاتحاد ‏الحريات المدنية في بيان: "أنظمة مراجعة ما قبل النشر الحكومية ، في شكلها الحالي ، معطلة. لقد ‏أخضعوا الملايين من موظفي الحكومة السابقين للرقابة دون أي جداول زمنية ملزمة أو معايير واضحة ‏للمراجعة ، وفتحوا الباب لإسكات الكلام لأنه ينتقد الحكومة - ليس لأنها تنطوي على أي مخاطر على ‏الأمن القومي".‏

وأضافت: "الآن بعد أن رفضت المحكمة العليا اتخاذ إجراءات تصحيحية ، يجب على الكونجرس ‏التدخل".‏