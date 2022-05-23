وكيل تعليم الغربية: ارتياح تام بجميع اللجان في امتحان الهندسة للإعدادية

الغربية عادل ضرة

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الصف الأول الثانوي الورقي والإلكتروني، والامتحانات العملية والمعملية والمهارية والمعرفية للدبلومات الفنية، الدور الأول 2021 /2022 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، وارتياح جميع الطلاب من امتحان الهندسة اليوم للشهادة الإعدادية.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، يبلغ عددهم 91672 طالبا، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا، 4738 طالبا، بإجمالي 96410 طلاب، ويبلغ طلاب الصف الأول الثانوي 35003 طلاب، يؤدون اليوم امتحان مادة الرياضيات (ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي 39217 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية لطلبة الدبلومات الفنية بنظام الجدارات.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.