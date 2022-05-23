وكالة الفضاء الروسية: صواريخ سارمات طولها يعادل 14 طابقا ووزنها 208 أطنان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة دايلى ميل البريطانية إن روسيا سيكون لديها قريبا صواريخ نووية جديدة قادرة على ما وصفته بـ "نقل جميع الأعداء إلى الفوهة النووية"، بحسب ما قال رئيس وكالة الفضاء الروسية.

وقال ديمترى روجوزين، رئيس وكلة روسكوزموس والحليف القوى لبوتين إن العشرات من صواريخ سارمات 2، التى يبلغ طولها نحو 14 طابقا ووزنها 208 أطنان، وسيتم نشرها بحلول الخريف لتهديد أعداء روسيا.

وأشار رئيس الوكالة الروسية إلى ان هدفها ردع المعتدين ليتحدثوا مع روسيا بطريقة أكثر تأدبا. وفى اتعراض لقوة صواريخ سارمارت، التى يطلق عليها الغرب اسم صواريخ ساتان أو الشيطان، استعرض صورا لفتح عمها 26 قدما وعرضها 66 قدما سببها أحد هذه الصواريخ عندما تم إطلاقه دون ان يحمل رأسا حربيا.

وأضاف: "عندما يكون هذا الصاروخ محملا، فإن مثل هذه الحفرة فى مواقع العدو ستكون. حسنا، واسعة وعميقة جدا ونشطة إشعاعيا"

صواريخ "سارمات" أو "الشيطان 2"، هى صواريخ باليستية ثقيلة عابرة للقارات، تعد الأقوى من نوعها فى العالم، ولا يوجد لها مثيل وتتميز إلى جانب قوتها الفائقة ومداها البعيد جدا، بقدرتها على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدي.

وقبل أسبوعين، كان روغوزين قد هدد بـ"إزالة أوكرانيا من الخارطة ومحو الغرب فى نصف ساعة"، بحسب قوله، فيما استمر التصعيد على الأرض، لا سيما فى إقليم دونباس الذى يقال إن روسيا تنوى ضمه إلى الاتحاد الروسى بمجرد إحكام السيطرة عليه.