اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 09:22 م
أكرم القصاص
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وزير الطاقة السعودي: نأمل فى تحقيق اتفاق مع "أوبك+" يشمل روسيا

الإثنين، 23 مايو 2022 09:00 م
وزير الطاقة السعودي: نأمل فى تحقيق اتفاق مع "أوبك+" يشمل روسيا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أ ش أ

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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين إن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع "أوبك +" يشمل روسيا.


وقال وزير الطاقة السعودي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إنه وسط حالة عدم الاستقرار في السوق، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، مشيرا إلى أن أوبك ستزيد الإنتاج إذا كان هناك طلب. 


وأشار بن سلمان إلى أنه لا ينبغى للسياسة التدخل في عمل تحالف "أوبك بلس"، لافتا إلى أن التحالف سيكون ضروريا لإجراء تعديلات منتظمة مع طبيعة العرض والطلب في المستقبل.


يذكر أن "أوبك بلس" التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يوميا.


السعودية

أوبك

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

روسيا

أزمة الطاقة


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