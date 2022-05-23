وزير الشؤون الإسلامية السعودى يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه من خلال تعليم الناس دينهم من دون تطرف أو كراهية.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الاثنين المبعوث الخاص بوزارة الخارجية السويدية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الثقافات وأتباع الأديان السفيرة أولريكا ساندبرج، بحضور منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، وسفير السويد لدى السعودية السفير نيكلايس تروفي، والوفد المرافق لهم.



وأوضح الوزير آل الشيخ أن المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف واحترام جميع البشر منطلقين في ذلك من القرآن الكريم وسنة ‏النبي (صلى الله عليه سلم)، مشيرا إلى أن السعودية عانت من الإرهاب ‏وتضررت منه كثيرا، ‏وهي من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب.



من جانبها، دعت السفيرة أولريكا ساندبرج إلى زيادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ونشر التسامح والحوار بين أتباع الأديان.



بدورها، أكدت السفيرة أيريكا فيرير أن السعودية داعم كبير لمكافحة الإرهاب في العالم، معربة عن شكرها لمساهمة المملكة الكبيرة في دعم صندوق مكافحة الإرهاب.