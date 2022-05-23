وزير الدفاع الأمريكى: 20 دولة أعلنت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى، إن 20 دولة أعلنت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، أن الدنمارك قدمت قاذفات قنابل لأوكرانيا لحماية سواحلها، موضحا أن التشيك ستقدم مروحيات قتالية مزودة بصواريخ أرض – جو.

وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكرانى، ألكسى ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة تبادل المعلومات بشأن الأسلحة التى تحتاجها أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيتواصل دون توقف، متابعا: سنرسل إلى أوكرانيا المزيد من المدافع والأسلحة.

وقال وزير الدفاع الأمريكى، : نوفر مع الحلفاء الأسلحة والتدريبات للقوات الأوكرانية.