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وزير الدفاع الأمريكى يرفض التعليق بشأن توريد راجمات الصواريخ لأوكرانيا

الإثنين، 23 مايو 2022 10:04 م
وزير الدفاع الأمريكى يرفض التعليق بشأن توريد راجمات الصواريخ لأوكرانيا لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

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امتنع وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، عن التعليق بشأن التوريدات المحتملة لراجمات الصواريخ الأمريكية لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

ووجه الصحفيون إلى وزير الدفاع الأمريكى أسئلة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى تعتزم تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ، وما إذا ستكون هناك أى قيود على استخدامها ضد القوات الروسية، بما فى ذلك فى القرم.

 

وقال وزير الدفاع الأمريكى ردا على ذلك: "لم أشارك فى مناقشة أى مطالب محددة، وكذلك خطواتنا لتلبية تلك المطالب، وليس لدينا ما يمكننا الإعلان عنه، وأنا لن أعلق على هذا الوضع المحتمل".


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