وزير إيطالى: حرب أوكرانيا ستعجل التحول البيئى

رأى وزير البنية التحتية والنقل المستدام الإيطالى إنريكو جوفانينى أن "الحرب فى أوكرانيا ستسرع التحول البيئى، حتى ولو كان بسبب التكاليف، نظر لأننا سنحمل معنا جزءًا من الزيادات فى تكاليف النفط والوقود الأحفورى خلال السنوات القادمة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالى بمناسبة تقديم الملحق الخاص بالبنى التحتية والنقل المستدام فى وثيقة الاقتصاد والمالية لعام 2022.

وقال الوزير جوفانينى، أنه بناء على ما سلف ذكره "يصبح من المهم جدًا بالنسبة للشركات تنفيذ برامج الكفاءة الخاصة بالطاقة، تلك القائمة على الطاقات المتجددة لتقليل ثقل فواتير الطاقة بشكل كبير".

ومن ناحية آخرى، قالت نائبة وزير الخارجية فى الحكومة الإيطالية، مارينا سيرينى، إن "وقف الأعمال العدائية" من الجانب الروسى يعتبر "خطوة أولى" لأى مبادرة سلام مستقبلية بين الكرملين وكييف.

وقالت من أجل الشروع فى أى خطة سلام جادة، هناك حاجة من جانب روسيا إلى وقف القصف والدمار وإظهار إرادة سياسية للجلوس إلى طاولة للحوار مع أوكرانيا من أجل حل تفاوضى سلمى مع ضمانات من المجتمع الدولي.