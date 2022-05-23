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وزير ألمانى: خيبة أمل إزاء عدم موافقة الاتحاد الأوروبى على الحظر النفطى ضد روسيا

الإثنين، 23 مايو 2022 10:25 ص
وزير ألمانى: خيبة أمل إزاء عدم موافقة الاتحاد الأوروبى على الحظر النفطى ضد روسيا النفط
كتبت ـ هناء أبو العز

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أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن شعوره بخيبة أمل إزاء عدم موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد على فرض حظر نفطي على روسيا.
 
وأكد هابيك - في تصريح أدلى به قبل مشاركته في محادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - أن بلاده مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر في الحظر، من أجل تسريع فرضه.
 
وقال هابيك - وفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين -"إذا أعلن رئيس المفوضية الأوروبية فرض الحظر بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائما ، لكنني لم اسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي".
 
جدير بالذكر، أن من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المفروض على النفط الروسي.
 

وزير اقتصاد المانيا

الاتحاد الاوروبى

فرض حظر

روسيا


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