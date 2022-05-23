وزارة العدل تخصص أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي، لتذليل أي عقبات، وضمان حسن سير العمل، بعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.

وشدد المستشار عمر مروان وزير العدل على حسن استقبال المواطنين، والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

كما وجه وزير العدل بإنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري، وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي: القـاهرة 01555887711 وفى الأسكندرية 01555887722، وبالنسبة لباقي المحافظات: 01555887733.

وسيتم عرض بيان يومي على مساعد وزيرالعدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى.