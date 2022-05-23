اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة العدل تخصص أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين.. إنفوجراف

الإثنين، 23 مايو 2022 10:55 م
وزارة العدل تخصص أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين.. إنفوجراف وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي، لتذليل أي عقبات، وضمان حسن سير العمل، بعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة.
 
 
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.
 
 
وشدد المستشار عمر مروان وزير العدل على حسن استقبال المواطنين، والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.
 
 
كما وجه وزير العدل بإنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري، وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي: القـاهرة 01555887711 وفى الأسكندرية 01555887722، وبالنسبة لباقي المحافظات: 01555887733.
 
 
وسيتم عرض بيان يومي على مساعد وزيرالعدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى.
 
العدل
العدل
 

وزارة العدل

اخبار الحوادث

الشهر العقارى

استقبال المواطنين

اخبار عاجلة


الموضوعات المتعلقة

وزير العدل يصدر قرارات بتشغيل 20 سيارة توثيق متنقلة تابعة للشهر العقارى

الخميس، 19 مايو 2022 04:18 م

أزمة صلاحيات بين لجنة تحقيق اقتحام الكونجرس ووزارة العدل.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:22 م

وزير العدل يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:17 م

تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال.. توصى بزيادة موازنة وزارة العدل للعام المالى 2022/2023.. تقر موازنات عدد من الهيئات القضائية.. ونائب التنسيقية يطالب بخطة لتحصيل الديون المستحقة

الأحد، 15 مايو 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة