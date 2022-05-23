هيئة الدواء تدرج مركبين جديدين لجداول المخدرات.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 272 لسنة 2022 بشأن إضافة مجموعة مركبات نيتازين وايسوتونيتازين ومجموعاتها وأملاحها ونظائرها ومستحضراتها إلى القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن إضافة 7 مواد جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وحرصها على أداء دورها الرقابي في ضبط السوق الدوائي المصري.

جاء ذلك في القرار رقم (125) لسنة 2022 والذي تم نشره بتاريخ 10 مارس بالعدد رقم (58) بجريدة الوقائع المصرية.

وأكدت الهيئة أنه حتى تاريخه لا توجد مستحضرات دوائية مسجلة بهيئة الدواء المصرية يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، مشيرة إلى أن احد أهم الركائز الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن جداول بحسب ميزان الاضرار والمنافع ودرجة الاعتمادية، ووفق التحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.