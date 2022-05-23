نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية

وقالت أرديرن حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا، إن الجنود سيتمركزون في المملكة المتحدة حتى نهاية يوليو القادم لتدريب أكثر من 230 من أفراد القوات الأوكرانية على كيفية استخدام البندقية الخفيفة طراز (أل- 119)، وأضافت أنه سيتم نقل القوات وذخيرة التدريب والمعدات بما في ذلك أنظمة التصويب بواسطة جسر جوي بالتنسيق مع المملكة المتحدة.