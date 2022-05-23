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نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية

الإثنين، 23 مايو 2022 09:18 ص
نيوزيلندا ترسل قوات إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات الأوكرانية رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
أ.ش.أ

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ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها سترسل 30 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة لدعم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت أرديرن حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا، إن الجنود سيتمركزون في المملكة المتحدة حتى نهاية يوليو القادم لتدريب أكثر من 230 من أفراد القوات الأوكرانية على كيفية استخدام البندقية الخفيفة طراز (أل- 119)، وأضافت أنه سيتم نقل القوات وذخيرة التدريب والمعدات بما في ذلك أنظمة التصويب بواسطة جسر جوي بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

 


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