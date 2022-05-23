نائب محافظ الإسكندرية: "الإنجيلية" قدمت على 50 عاما نموذجا بالقيم الإنسانية

قال الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية إن مؤتمر اليوم يتزامن مع دعوة الرئيس السيسى للحوار لرفع من قيم المواطنة، مؤكدا أن الهيئة القبطية الإنجيلية اهتمت بقضايا المواطنة والعيش المشترك واهتمت بكافة فئات المجتمع وكبار السن والمعيلات.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الهيئة الإنجيلية فى الإسكندرية بحضور قادة الفكر إن الهيئة لديها العديد من الإنجازات على مدار أكثر من نصف قرن وضربت نموذج فى القيم الإنسانية المشتركة من أجل المجتمع المصرى.

ومن جانبه قالت سميرة لوقا مسئولة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية والتى ترأست الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن هناك طاقات شبابية تم الاستفادة منها وتوظيفها وشغلت أماكن مرموقة فى المجتمع وفى الوقت الأخير رأينا أنه من المهم انخراط الشباب فى المجال العام فالتفاعل الإنسانى مهم أكثر من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن فكرة المؤتمر جاءت من فكرة الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى فسعت أن يكون هناك مجال للاستماع إلى رؤى وأفكار الشباب.

وأوضح ممتاز جرجس نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كلمته نائبا عن الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الحوار المجتمعى بين الشباب وفئات المجتمع المختلفة.

وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز- وزير الشباب والرياضة السابق والدكتورة. غادة على عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس جامعة القاهرة، ويقود الجلسة حلمى النمنم - وزير الثقافة السابق.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميدياتوبيا.

وتأتى فعاليات الجلسة الثالثة غدا حول قضية الشباب وتعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور. يوسف الوردانى مساعد وزير الشباب والرياضة، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى ويقود الجلسة : الدكتورة. مى مجيب – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.