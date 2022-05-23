اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 04:04 م
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للمرة الرابعة ..

"مياه شبين الكوم" تحصل على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة

الإثنين، 23 مايو 2022 03:10 م
"مياه شبين الكوم" تحصل على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية،
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن حصول محطة مياه شبين الكوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى

ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ علي مستوي الاداء الفني للمحطة 

وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2022 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة

وأكد، أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ووجه رئيس الشركة الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطن المنوفى.

 

 

 


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